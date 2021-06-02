"Придется просить Путина отвезти меня в Крым": Лукашенко обиделся на Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Во время встречи он просил его помочь попасть в Крым через Россию, а уже по возвращении в Минск даже обратился с этим же вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Накануне он собрал во Дворце Независимости совещание по вопросам сотрудничества с Россией, где обсудил ситуацию с авиасообщением. Лукашенко жалуется: мол, после скандала с разворотом самолета Ryanair и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича Украина закрыла для белорусов небо.
По его словам, теперь белорусы и он сам не смогут летать в оккупированный Крым на отдых.
"Я Путину сказал: я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым… Помню, задал вопрос Порошенко, еще он был президентом: а как нам теперь в Крым попасть? Не вопрос, я тебя прошу – только через Украину (ответил Порошенко). Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому: при желании, полететь в Крым мне как сегодня? Только через Россию. Придется попросить Путина отвезти меня в Крым. Может, мы на той шхуне, на которой вели переговоры, пройдем в Крым", – сказал он.
Белорусский диктатор также назвал действия Киева провокацией и канителью.
Как сообщали новости "Сегодня", Украина готовит санкции против режима Лукашенко – соответствующие материалы уже на рассмотрении СНБО.
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