За часів Януковича Росія фактично керувала Україною – Гордон

Під час президентства Віктора Януковича, який втік в РФ,на керівних посадах в Україні були громадяни Росії.
Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон.
"Президент Янукович втік, на керівних посадах в Україні після Майдану агентура КГГБ СРСР і ФСБ Росії. В армії воювати практично нікому, тому що армії немає" , – сказав він.
За його словами, фактично, Росія управляла Україною, як через своїх громадян, так і через свою агентуру.
"Два останніх міністра оборони України Лебедєв (Павло Лебедєв – Ред.) і Саламатін (Дмитро Саламатін – Ред.) були взагалі громадянами Росії. Не просто агентами, а громадянами Росії. Представник СБУ часів Януковича перед Майданом Якименко (Олександр Якименко – Ред.) теж був громадянином Росії", – заявив Гордон.
Раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що дуже трепетно ставиться до 9 травня і вважає для себе День перемоги святим вдень, а Росію звинуватив в показусі в питанні Другої світової війни.