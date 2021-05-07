За часів Януковича Росія фактично керувала Україною – Гордон

За його словами, Росія управляла Україною, як через своїх громадян, так і через свою агентуру

Під час президентства Віктора Януковича, який втік в РФ,на керівних посадах в Україні були громадяни Росії.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон.

"Президент Янукович втік, на керівних посадах в Україні після Майдану агентура КГГБ СРСР і ФСБ Росії. В армії воювати практично нікому, тому що армії немає" , – сказав він.

За його словами, фактично, Росія управляла Україною, як через своїх громадян, так і через свою агентуру.

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"Два останніх міністра оборони України Лебедєв (Павло Лебедєв – Ред.) і Саламатін (Дмитро Саламатін – Ред.) були взагалі громадянами Росії. Не просто агентами, а громадянами Росії. Представник СБУ часів Януковича перед Майданом Якименко (Олександр Якименко – Ред.) теж був громадянином Росії", – заявив Гордон.

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Раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що дуже трепетно ставиться до 9 травня і вважає для себе День перемоги святим вдень, а Росію звинуватив в показусі в питанні Другої світової війни.