Путін назвав Януковича "президентом України" і порівняв з Мадуро: відео

Виступаючи перед депутатами, президент РФ "відзначився" новою абсурдною заявою про Україну і президента-втікача

Президент Росії Володимир Путін вкотре повторив, що вважає Революцію Гідності 2014 року в Україні державним переворотом.

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Про це Путін заявив 21 квітня в своєму щорічному зверненні до Федеральних зборів РФ.

Крім цього, він назвав Віктора Януковича, який втік до Росії, "президентом України".

"Можна як завгодно ставитися до президента України Януковича або до Мадуро в Венесуелі... Можна як завгодно ставитися до Януковича, якого мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту ... але практика організації переворотів, планів політичних вбивств, зокрема високопосадовців – це занадто", – сказав Путін.

Він також додав, що "ніхто не думав про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні".

Дані заяви Путін зробив на тлі "одкровень" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який звинуватив опозицію в підготовці замаху на нього і його дітей.

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Нагадаємо, що президент РФ вже неодноразово називав Революцію Гідності "держпереворотом" і робив інші абсурдні заяви. Наприклад, що українсько-російські відносини зіпсувалися не через окупацію Кримського півострова.

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