Президент Євроради прийняв запрошення на Кримську платформу

Шарль Мішель прилетить до Києва напередодні Дня незалежності України – він вже чекає можливості обговорити деокупацію Криму

У сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським очільник Європейської Ради Шарль Мішель прийняв запрошення на саміт Кримської платформи і з нетерпінням чекає свого в ньому участі.

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Про це 15 квітня повідомила прес-служба Європейської ради.

Мішель висловив глибоку стурбованість через те, що Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною і в окупованому Криму.

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"Такі великомасштабні військові рухи представляють собою загрозливу і дестабілізуючу діяльність", – зазначили в Єврораді.

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На цьому тлі Мішель вкотре закликав Росію дотримуватися принципів і зобов'язання ОБСЄ стосовно прозорості пересування військових, а також нагадав, що Євросоюз підтримує мирне врегулювання на Донбасі в рамках "нормандського формату" і в форматі Тристоронньої контактної групи.

"Президент Мішель ще раз подякував Зеленському за запрошення на саміт Кримської платформи, який він прийняв під час свого візиту в Україну 2 березня. Президент Мішель з нетерпінням чекає можливості прийняти в ньому участь", – додали в Європейській Раді.

Нагадаємо, що в березні в розмові з російським президентом Володимиром Путіним Мішель оголосив ультиматум Кремлю.

А як проходив його березневий візит в Україну, дивіться у відеосюжеті:

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