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Зеленський з президентом Європейської ради обговорили російську загрозу

15 квітня, 16:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Півтора місяці тому Шарль Мішель разом із Зеленським їздили на Донбас. Відтоді ситуація там сильно погіршилася

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили агресивні дії Росії стосовно України. Про це повідомляє ОПУ.

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Зеленський поінформував Мішеля про ситуацію на Донбасі і як там змінилася обстановка з часу візиту президента Євроради на схід України (2 березня).

"Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів", – сказав Зеленський.

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Президент України обговорив з Мішелем майбутній саміт Кримської платформи, а також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23 саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині року.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 квітня Зеленський відправиться до Парижа. Стало відомо, що там відбудуться тристоронні переговори за участі Меркель і Макрона.

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ЄС Володимир Зеленський телефонна розмова Шарль Мішель

Джерело: Сьогодні

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