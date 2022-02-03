Президент CNN несподівано подав у відставку через любовний роман

Романтичні стосунки між колегами розпочалися під час пандемії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент американського телеканалу CNN Джефф Цукер подав у відставку через роман зі своєю колегою. Про це йдеться на сайті каналу.

Суть порушення

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За стандартами ділової поведінки медіакорпорації WarnerMedia, до якої належить CNN, близькі відносини заборонені як між керівниками й підлеглими, так і між колегами.

Якщо між співробітниками виникла симпатія, вони мають повідомити відділ кадрів, який прийме відповідне рішення.

Справа Кріса Куомо

Кріс Куомо

Американський журналіст Кріс Куомо, який вів шоу "Cuomo Prime Time", допомагав своєму братові, ексгубернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо під час скандалу зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Кріс Куомо використав свої журналістські зв'язки, щоб з'ясувати, хто ще має намір виступити зі звинуваченнями проти родича. Незабаром його було усунуто з посади.

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У рамках розслідування справи Куомо з'ясувалося, що Джефф Цукер має відносини з колегою Еллісон Голласт.

Покаявся і визнав помилку

Джефф Цукер, Том Брокау та Еллісон Голласт

Своє рішення про відставку Цукер пояснив тим, що вчасно не розкрив перед керівництвом факт відносин із колегою, він кається і готовий скласти повноваження.

"У рамках розслідування діяльності Кріса Куомо в CNN мене запитали про відносини за згодою з моєю найближчою колегою, з якою я працював понад 20 років. Я визнав, що останніми роками ці відносини розвинулися. Я був неправий. Як результат я йду у відставку", – заявив він.

Хто такий Джефф Цукер

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Джефф Цукер народився 1965 року у Флориді.

У юності він був капітаном шкільної тенісної команди, а також редактором газети та позаштатним репортером видання The Miami Herald.

У старших класах вивчав журналістику і потім за цим профілем вступив до коледжу, після чого продовжив навчання у Гарвардському університеті, де очолив університетську газету.

З 1986 року працював у спортивному підрозділі NBC, пізніше перейшов у ранкову новинну програму Today. 2013 року очолив CNN. Цукер вважається одним із найвпливовіших людей в американській телевізійній індустрії.

Що відомо про Еллісон Голласт

Еллісон Голласт

Еллісон Голласт розпочинала свою кар'єру як ведуча новин, репортер та продюсер у Денвері.

З 1996 року влаштувалася на роботу в NBC, де на той період вже працював Джефф Цукер. Вона була призначена старшим публіцистом Today.

Незабаром Голласт стала відповідальною за комунікаційні напрямки NBC News, CNBC, MSNBC та Weather Channel.

Також вона працювала директором зв'язків із громадськістю у губернатора штату Нью-Йорк Ендрю М. Куомо, після чого почала працювати в CNN.

CNN активно пише про Україну

14 січня телеканал CNN повідомив, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення до України. Для цього вже готова група оперативників, яка почне спецоперацію.

26 січня під час трансляції сюжету про військові навчання РФ поблизу України, телеканал у прямому ефірі на кілька секунд позначив Харків російським містом.

Після розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського СNN опублікував статтю, в якій повідомлялося, що розмова "не була гладкою": Зеленський і Байден нібито посперечалися про рівень загрози вторгнення РФ, після чого американський президент заявив, що Україні більше не бачити допомоги від США.