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Президент CNN неожиданно подал в отставку из-за любовного романа

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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3 февраля, 12:35
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Романтические отношения между коллегами начались во время пандемии
Джефф Цукер и Эллисон Голласт скрывали свои отношения
Джефф Цукер и Эллисон Голласт скрывали свои отношения / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент американского телеканала CNN Джефф Цукер подал в отставку из-за романа со своей коллегой. Об этом говорится на сайте канала.

Суть нарушения

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По стандартам делового поведения медиакорпорации WarnerMedia, к которой принадлежит CNN, близкие отношения запрещены не только между руководителями и подчиненными, но и между коллегами.

Если между сотрудниками возникла симпатия, они должны сообщить в отдел кадров, который примет соответствующее решение.

Дело Криса Куомо

Крис Куомо

Американский журналист Крис Куомо, который вел шоу "Cuomo Prime Time", помогал своему брату, который был экс-губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо во время скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Крис Куомо использовал свои журналистские связи, чтобы выяснить, кто еще собирается выступить с обвинениями против родственника. Вскоре он был отстранен от занимаемой должности.

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В рамках расследования дела Куомо выяснилось, что Джефф Цукер состоит в отношениях с коллегой Эллисон Голласт.

Раскаялся и признал ошибку

Джефф Цукер, Том Брокау и Эллисон Голласт

Свое решение об отставке Цукер объяснил тем, что вовремя не раскрыл перед руководством факт отношений с коллегой, он раскаивается и готов сложить полномочия.

"В рамках расследования деятельности Криса Куомо в CNN меня спросили об отношениях с согласия с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что в последние годы эти отношения развились. Я был не прав. Как результат я ухожу в отставку", – заявил он.

Кто такой Джефф Цукер

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  • Джефф Цукер родился в 1965 году во Флориде.
  • В юности он был капитаном школьной теннисной команды, а также редактором газеты и внештатным репортером издания 'The Miami Herald.
  • В старших классах изучал журналистику и потом по этому профилю поступил в колледж, после чего продолжил обучение в Гарвардском университете, где возглавил университетскую газету.
  • С 1986 года работал в спортивном подразделении NBC, позже перешел в новостную утреннюю программу Today. В 2013 году возглавил CNN. Цукер считается одним из самых влиятельных людей в американской телевизионной индустрии.

Что известно о Эллисон Голласт

Эллисон Голласт

Эллисон Голласт начинала свою карьеру в качестве ведущей новостей, репортера и продюсера в Денвере.

С 1996 году устроилась на работу в NBC, где в тот период уже работал Джефф Цукер. Она была назначена старшим публицистом Today.

Вскоре Голласт стала ответственной за коммуникационные направления NBC News, CNBC, MSNBC и Weather Channel.

Также она работала директором по связям с общественностью у губернатора штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо, после чего начала работать в CNN.

CNN активно пишет об Украине

14 января телеканал CNN сообщил, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение в Украину. Для этих целей уже готова группа оперативников, которая начнет спецоперацию.

26 января во время трансляции сюжета о военных учениях РФ вблизи Украины, телеканал в прямом эфире на несколько секунд обозначил Харьков российским городом.

После разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского СNN опубликовала статью, в которой сообщалось, что разговор "не был гладким": Зеленский и Байден якобы поспорили об уровне угрозы вторжения РФ, после чего американский президент заявил, что Украине больше не видать помощи от США.

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