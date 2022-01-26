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Харків віддали Росії: епічний курйоз на американському ТБ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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26 січня, 09:10
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Інцидент стався під час трансляції новинного сюжету
Президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Американський телеканал CNN під час трансляції сюжету про військові навчання РФ поблизу Україниу прямому ефірі на кілька секунд позначив українське місто Харків як російське.

Про це повідомляє ТАРС.

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Зокрема, у правому верхньому кутку екрану висвітлився напис "Харків, Росія" англійською мовою, яким телеканал, ймовірно, помилково позначив місце проведення навчань Збройних сил РФ.

Не перша помилка

Зазначимо, що це вже не перший ляп журналістів CNN. 2019 року на Новий рік телеканал назвав Крим російським. У посольстві України у США тоді роз'яснили, що Крим – це українська територія.

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"Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN краще перевірятимуть факти та вибиратимуть контент. Сімферополь – це українське місто на Кримському півострові, яке окуповане Росією", – повідомило посольство у Twitter.

Загроза окупації Харкова

  • Президент Володимир Зеленський заявив: якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. За його словами, Харків може бути окупований.
  • Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров пояснив слова президента. Він зазначив, що вони були лише "гіпотетичним сценарієм" ескалації конфлікту. За словами Никифорова, "президент розмірковував про ескалацію".
  • Мер Харкова Терехов пообіцяв дати відсіч загарбникам. Ігор Терехов запевнив: якщо РФ спробує захопити Харків, то отримає відповідь не лише від місцевих жителів, а й від усіх українців.

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