На Банковій, але без посади. Чим далі займеться Юлія Мендель

У Зеленського відзначили внесок, який внесла в створення і розвиток нової системи державної комунікації його екс-спікерка

Юлія Мендель залишається в команді Зеленського. Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Після звільнення з посади прес-секретарки президента України Юлія Мендель продовжить працювати в команді Володимира Зеленського.

Про це повідомили 9 липня прес-службі Офісу президента.

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"Сьогодні завершилась процедура трансформації інформаційного напрямку в Офісі Глави держави. Юлія Мендель завершила роботу на посаді прес-секретаря Президента України і продовжить працювати в нашій команді", – зазначили на Банковій.

Екс-спікерці висловили подяку за "внесок у створення і розвиток нової системи державної комунікації" після 2019 року, а також за налагодження "якісних і змістовних зв'язків з представниками іноземних ЗМІ" і "щирість у спілкуванні з українськими журналістами".

Сама Юлія Мендель сказала в ефірі каналу "Україна 24", що указ про її призначення радником глави Офісу президента Андрія Єрмака має бути підписаний вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше цього самого дня на сайті президента з'явився указ про звільнення Мендель з посади спікера президента і призначення на її місце ведучого телеканалу "Україна 24" Сергія Нікіфорова.

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При цьому Юлія Мендель ще в травні написала заяву на звільнення з посади прес-секретаря президента. Однак далеко вона не піде – радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів, яку нову посаду вона отримає.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 липня, дивіться у відеосюжеті: