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На Банковій, але без посади. Чим далі займеться Юлія Мендель

9 липня 2021 18:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Зеленського відзначили внесок, який внесла в створення і розвиток нової системи державної комунікації його екс-спікерка

Юлія Мендель залишається в команді Зеленського. Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Юлія Мендель залишається в команді Зеленського. Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Після звільнення з посади прес-секретарки президента України Юлія Мендель продовжить працювати в команді Володимира Зеленського.

Про це повідомили 9 липня прес-службі Офісу президента.

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"Сьогодні завершилась процедура трансформації інформаційного напрямку в Офісі Глави держави. Юлія Мендель завершила роботу на посаді прес-секретаря Президента України і продовжить працювати в нашій команді", – зазначили на Банковій.

Екс-спікерці висловили подяку за "внесок у створення і розвиток нової системи державної комунікації" після 2019 року, а також за налагодження "якісних і змістовних зв'язків з представниками іноземних ЗМІ" і "щирість у спілкуванні з українськими журналістами".

Сама Юлія Мендель сказала в ефірі каналу "Україна 24", що указ про її призначення радником глави Офісу президента Андрія Єрмака має бути підписаний вже найближчим часом.

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Нагадаємо, раніше цього самого дня на сайті президента з'явився указ про звільнення Мендель з посади спікера президента і призначення на її місце ведучого телеканалу "Україна 24" Сергія Нікіфорова.

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При цьому Юлія Мендель ще в травні написала заяву на звільнення з посади прес-секретаря президента. Однак далеко вона не піде – радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів, яку нову посаду вона отримає.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 липня, дивіться у відеосюжеті:

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