Посольству Угорщини погрожують "патріоті Украині": в МЗС заявили про провокацію

На пошту посольства Угорщини в Україні надійшов лист із погрозами через анонсований раніше візит до Києва глави угорського МЗС Петера Сіярто. Українські правоохоронці вже перевіряють повідомлення.

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Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Він назвав інцидент "дешевими провокаціями" і звернув увагу на нехарактерні для носіїв мови помилки в листі українською, якого надіслали якісь "патріоті Украині".

"Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сіярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "патріоті Украині" (мова оригіналу). Правоохоронці вже працюють", – написав Кулеба.

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Він упевнений, що такі помилки могли допустити тільки ті, хто живе за межами України.

"Інакше дві помилки у слові "Україна" не пояснити", – зазначив міністр.

Нагадаємо, Україна і Угорщина готуються розв'язати конфлікт, для цього угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто приїде до Києва наприкінці січня.

Зараз ведеться робота над укладенням між двома країнами так званої джентельменської угоди, яка має примирити Україну і Угорщину.

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