Угорщина і Україна готуються помиритися: Кулеба розповів про важливу зустріч із Сіярто

Між країнами в останні роки накопичилося багато проблем, і прийшла пора їх вирішити

Україна й Угорщина готуються вирішити конфлікт, а для цього угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто приїде до Києва у кінці січня.

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Про це повідомив Європейської правді голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що ініціатором переговорів стала угорська сторона, а пропозиція зустрітися в Києві надійшла від України.

"Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім повинні миритися, тому що залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що в кінці січня мій колега Петер Сіярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги", – заявив Кулеба.

Видання дізналося, що йдеться про персональний візит Петера Сіярто для пошуку виходу з кризи у відносинах.

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Нагадаємо, почався скандал з того, що угорських чиновників викрили на незаконній агітації за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття. У МЗС України заявляли, що такі дії суперечать українському законодавству, оскільки іноземні громадяни не мають права брати участь у передвиборчій агітації. Після цього угорському послу вручили ноту протесту. Також у день виборів сам Сіярто закликав підтримати Партію угорців.

В українському МЗС зазначали, що Будапешт підтвердив своє втручання у внутрішні справи України. Наші дипломати заявили про ігнорування Угорщиною неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин і з повагою ставитися до законів України. Зрештою 26 жовтня стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом чиновникам з Угорщини.

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