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Посольству Венгрии угрожают "патріоті Украині": в МИД заявили о провокации

26 января, 23:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Правоохранители уже расследуют угрозы

На почту посольства Венгрии в Украине пришло письмо с угрозами из-за анонсированного ранее визита в Киев главы венгерского МИД Петера Сийярто. Украинские правоохранители уже проверяют сообщение.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он назвал инцидент "дешевыми провокациями" и обратил внимание на нехарактерные для носителей языка ошибки в письме на украинском, которое прислали некие "патріоті Украині".

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают", – написал Кулеба.

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Он уверен, что такие ошибки могли допустить только те, кто живет за пределами Украины.

"Иначе две ошибки в слове "Украина" не объяснить", – отметил министр.

Напомним, Украина и Венгрия готовятся разрешить конфликт, для этого венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто приедет в Киев в конце января.

Сейчас ведется работа над заключением между двумя странами так называемого джентельменского соглашения, которое должно примирить Украину и Венгрию.

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Венгрия посольство угрозы Дмитрий Кулеба
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