Двоє "слуг народу" обзавелися позашляховиками: які "тачки" з'явилися у нардепів

Один з нардепів взяв собі люксовий Mercedes-Benz

Народні депутати від "Слуги народу" Андрій Одарченко та Юрій Камельчукдо новорічних свят придбали по позашляховику за десятки тисяч доларів.

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Одарченко і "люксовий" Mercedes

Так, Одарченко 10 січня вніс до своєї декларації зміни, в яких вказав, що 17 грудня 2020 року придбав автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 (2017 року випуску) за 1,72 млн грн, а продав йому цей автомобіль якийсь громадянин Сергій Поперешнюк.

Фото: Daimler AG

У той же день нардеп також вказав в декларації, що 17 грудня продав рухоме майно за 756 тис. грн.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Одарченко декларував 2,97 млн грн, які позичив у матері.

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Камельчук. Після відпочинку в Африці з'явилася Toyota

Блогер Олександр Клімов повідомив, що Юрій Камельчук провів новорічні свята в Африці, на березі Індійського океану.

"Після африканського відпочинку в родині нардепа з'явився гарненький позашляховик Toyota Rav 4 (2017 року випуску), який Юрій зареєстрував на дружину", – написав блогер.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Орієнтовно (залежно від комплектації) такий автомобіль коштує 20-30 тис. дол. При цьому Клімов зазначає цікавий момент: нардеп нібито вибрав собі й незвичайний номер для автомобіля – з чотирма однаковими цифрами, який офіційно коштує 36 тис. грн.

Нагадаємо, днями ми писали, як миколаївський депутат Максим Невінчаний зустрів Новий рік "із Путіним".

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