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Порошенко зміг виїхати з України на раз, два, три

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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30 травня, 11:51
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Політик має намір відвідати конгрес та саміт Європейської народної партії у Роттердамі
Порошенко виїхав з України. Фото: колаж "Сьогодні"
Порошенко виїхав з України. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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Так, Порошенку та його супроводу 30 травня дозволили виїхати з країни.

Що відомо?

30 травня вранці Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом з владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії до Роттердама.

Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС вже у червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для повоєнного відновлення.

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Попередні спроби Порошенка

  • 27 травня о 21:50 у пункт пропуску "Рава-Руська" у Львівській області прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, та 5 людей, які його супроводжують.
  • Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.
  • Як зазначає співрозмовник УП, під час перевірки цього документа неможливо встановити його дійсність: не зчитувався QR-код. За даними УП, Порошенко та його оточенню роз'яснили, що у зв'язку з цим вони не можуть перетнути державний кордон. О 23:50 п'ятий президент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.
  • 28 травня Порошенко відновив спробу виїхати з України. Він намагався перетнути кордон у тому ж пункті пропуску "Рава-Руська", щоб виїхати до Польщі. Політик надав дипломатичний паспорт. Близько 15.00 нардеп від "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що ще одна спроба перетнути кордон закінчилася невдачею.

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