"Пора валити з цієї країни": депутатка здивувала листуванням в Раді

Виступ Хомчака в Раді викликав бажання у депутатки виїхати з України

Народну депутатку від "Слуги народу" Анну Колісник застукали за дивним листуванням під час виступу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Вона дала зрозуміти, що в Україні їй робити нічого.

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Про це повідомляє видання Букви.

Анна Колісник. Фото: Facebook

На фото можна побачити, що нардеп листувалася з якимось Стасом. Вона відписала йому, що в той момент слухала виступ Хомчака (це було 30 березня на позачерговому засіданні Ради).

Судячи з її наступної фрази, схоже, Колісник сильно стурбували слова генерала про війська РФ навколо України.

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"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", – написала народний депутат.

А ось романтичний Стас вирішив підбадьорити її і написав: "Біля кабінету пахне тобою".

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Верховній Раді 30 березня це було далеко не найцікавіше. Уже ввечері, на третьому позачерговому засіданні, в сесійній залі спалахнула сутичка за участю трьох депутатів. Відео та подробиці сутички.

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