"Я тебе хлопну, с*ка, бурда обсиплеться": сутичка депутатів в Раді крупним планом (відео)

Головними учасниками бійки стали три депутата, одного з них навіть звинуватили у пияцтві

У Верховній Раді знову було "гаряче" – депутати "Слуги народу" і "Європейської солідарності" поштовхалися, а почалося все з того, що один зі "слуг" стояв спиною до виступаючої з парламентської трибуни Ірині Геращенко. "Сьогодні" розібралися детальніше, що сталося в парламенті.

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Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко зняв на телефон, як депутат "ЄС" Михайло Бондар влаштував розборки зі "слугами" Юрієм Камельчуком і Сергієм Швецем.

Почався конфлікт з того, що Бондарю не сподобалося, як Швець стояв спиною до Геращенко, коли та виступала. "ЄСовець" підійшов і розвернув "слугу народу", після чого "підлетів" Камельчук з фразою: "Ти чого руки свої ... Нормально поговори".

Бондар відповів: "Нехай дупу поверне", після чого вдарив Камельчука в груди.

Далі почалася біштовханина з образами:

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Камельчук: "Я тебе зараз хлопну...".

Бондар: "Це я тебе зараз хлопну. Ще раз хлопнеш і я тебе хлопну, с*ка, бурда обсиплеться".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

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На запитання одного з депутатів, навіщо було руки розпускати, Бондар відповів: "А навіщо він дупою повернувся? Жінка виступає. Я зробив нормально зауваження. Стоїть жінка, доповідає, а він повернувся дупою до жінки".

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Після цього підключився лідер "ЄС" Петро Порошенко, звинувативши Швеця у пияцтві.

"Заберіть цю випившу п'яну морду. Зробіть йому тест на алкоголь. П'яна морда приходить в парламент. П'яна морда повинна піти звідси. П'яну морду приберіть із залу. Алкоголік!" – сказав він.

У свою чергу сам Сергій Швець вже на вулиці журналісту PavlovskyNEWS спростував всі звинувачення на свою адресу, назвавши їх провокаціями.

"З дуру одна з депутатів про це сказала", – сказав він.

Нагадаємо, 5 лютого на пленарному засіданні Ради сталася бійка між народними депутатами через виступи, яке стосувалося недавньої блокування трьох телеканалів.

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