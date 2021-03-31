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"Пора валить из этой страны": депутат удивила перепиской в Раде

31 марта, 16:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Выступление Хомчака в Раде вызвало желание у депутата уехать из Украины

Народного депутата от "Слуги народа" Анну Колесник застукали за странной перепиской во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Она дала понять, что в Украине ей делать нечего.

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Об этом сообщает издание Буквы.

Анна Колесник. Фото: Facebook

На фото можно увидеть, что нардеп переписывалась с неким Стасом. Она отписала ему, что в тот момент слушала выступление Хомчака (это было 30 марта на внеочередном заседании Рады).

Судя по ее следующей фразе, похоже, Колесник сильно озаботили слова генерала о войсках РФ вокруг Украины.

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"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала народный депутат.

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А вот романтичный Стас решил подбодрить ее и написал: "Возле кабинета пахнет тобой".

Как сообщали новости "Сегодня", в Верховной Раде 30 марта это было далеко не самое интересное. Уже вечером, на третьем внеочередном заседании, в сессионном зале вспыхнула потасовка с участием троих депутатов. Видео и подробности стычки.

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Верховная Рада нардеп переписка Анна Колесник
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