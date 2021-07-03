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Повноваження Верховної ради можуть подовжити через зміни до Конституції – Яценюк

3 липня 2021 22:39

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

За словами лідера "Народного фронту", точаться розмови, що такий варіант начебто обговорює монобільшість

Повноваження Верховної Ради можуть бути подовжені через зміни до Конституції і у парламенті є певні розмови з цього приводу. Про це сказав прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на телеканалі "Еспресо".

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Арсеній Яценюк не виключив, що монобільшість хоче продовжити термін дії нинішньої ВР.

"Треба дочекатись виборів. Це будуть строкові вибори, які передбачені на 2023 рік, або дострокові. Та ходять чутки, що монобільшість хоче змінити Конституцію і продовжити термін дії парламенту. Уже й такі чутки ходять", – зазначив Яценюк.

Нині, впевнений політик, перехопити ініціативу і сформувати конкурентну силу не так легко, але важливо.

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"Тільки тоді, коли ми сформуємо якісну нову велику об’єднану команду, – це можуть бути різні партії, але в так званій великій об’єднаній проукраїнській опозиції, – тільки тоді піде рух по формуванню реальної опозиції, підготовки до парламентських виборів і виграшу на парламентських виборах", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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Раніше Яценюк заявив, що через нинішню економічну політику Україна – аграрна держава, яка годувала всю Європу, – сьогодні потерпає від неймовірного росту цін на продукти харчування.

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