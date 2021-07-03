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Полномочия Верховной Рады могут продлить через изменения в Конституцию – Яценюк

3 июля 2021 22:39

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

По словам лидера "Народного фронта", есть разговоры, что такой вариант якобы обсуждает монобольшинство

Фото: КБФ

Фото: КБФ

Полномочия Верховной Рады могут быть продлены из-за изменений в Конституцию и в парламенте существуют определенные разговоры по этому поводу. Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на телеканале "Эспрессо".

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Арсений Яценюк не исключил, что монобольшинство хочет продлить срок действия нынешней ВР.

"Надо дождаться выборов. Это будут очередные выборы, которые предусмотрены на 2023, или досрочные. И ходят слухи, что монобольшниство хочет изменить Конституцию и продлить срок действия парламента. Уже такие слухи ходят", – отметил Яценюк.

Сейчас, уверен политик, перехватить инициативу и сформировать конкурентную силу не так легко, но важно.

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"Только тогда, когда мы сформируем качественную новую большую объединенную команду, – это могут быть разные партии, но в так называемой большой объединенной проукраинской оппозиции, – только тогда пойдет движение по формированию реальной оппозиции, подготовки к парламентским выборам и выигрыша на парламентских выборах", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Ранее Яценюк заявил, что из-за нынешней экономической политики Украины – аграрное государство, которое кормило всю Европу – сегодня страдает от невероятного роста цен на продукты питания.

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