Продукти суттєво подорожчають через нові податки – Яценюк

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна сьогодні живе за рахунок внутрішніх податків та за рахунок дуже високих цін на зовнішніх ринках

Через нинішню економічну політику Україна – аграрна держава, яка годувала всю Європу, – сьогодні потерпає від неймовірного росту цін на продукти харчування. Про це говорив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на телеканалі "Еспресо".

Реклама

Яценюк підкреслив, що Україна сьогодні живе в першу чергу за рахунок внутрішніх податків, а в другу – за рахунок дуже високих цін на зовнішніх ринках.

Читайте також: Інфляція прискорилася. У НБУ розповіли, які продукти подорожчали найбільше

По-третє, за його словами, Україна живе з того, що державний дефіцит бюджету частково фінансується за рахунок купівлі банками облігацій внутрішньої державної позики.

Як приклад неправильної, на його думку, економічної політики, лідер "Народного фронту" навів ухвалений нещодавно закон, який влада називає "антиолігархічним". У ньому є дві поправки, які стосуються безпосередньо сільськогосподарської продукції: прибирають зі четвертої категорії спрощеної системи оподаткування окремі сільськогосподарські товари та вводять спеціальний податок з землі понад 0,5 гектара.

Реклама

"Виходить, що кожна українська сім’я додатково заплатить 650 гривень на харчування через ці податкові нововведення. При підвищенні будь-якого податку виникає питання: хто його платить? А сплачує його завжди кінцевий споживач. І це тільки по цих двох пунктах 650 гривень додатково треба буде заплатити в наступному році кожній сім’ї тільки на харчування", – наголосив він.

Він підкреслив, що зараз хвиля популізму є у всьому світі, проте в Україні на 30 рік незалежності "ми вперше отримали найбільш популістичний, найбільш непрофесіональний український уряд, українську владу".

Нагадаємо, у світі стрімко дорожчають харчі. За оцінками ООН, за останні пів року ціни росли набагато швидше, ніж усе попереднє десятиліття. Для українців ця тема болюча. Держстат свого часу констатував, що на харчування припадає майже половина всіх витрат населення України.