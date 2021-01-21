Русский
$ 28,2
34,15
  1. Політика

Україна в ПАРЄ проведе дебати про порушення Росією прав людини в Криму

21 січня, 17:46

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Київ вирішив нагадати Європі, що Крим – це Україна

Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Реклама

Про це повідомляє Укрінформ.

Генсек ПАРЄ Войцех Савицький представив проєкт порядку денного зимової пленарної сесії Асамблеї (25-29 січня) в Страсбурзі і заявив: "Українська делегація ініціювала дебати із загальних питань про порушення прав людини в Криму і Севастополі".

Формат дебатів із загальних питань не передбачає прийняття резолюції.

Під час зимової сесії ПАРЄ за терміновою процедурою також можуть (у разі остаточного схвалення) відбутися дебати і прийняття резолюцій про арешт і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального; про погіршення ситуації в Білорусі.

В тренді
У Європарламенті вимагають заморозити Nord Stream 2: Одних закликів до Росії мало
Реклама

Окрім цього, російська делегація ініціювала розгляд питання про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні".

Зимова сесія ПАРЄ пройде в "гібридному" форматі. Делегати можуть фізично бути присутніми в Страсбурзі або взяти участь в роботі дистанційно.

Нагадаємо, українська делегація використовує всі можливі інструменти для оскарження повноважень Росії в ПАРЄ, в тому числі на підставі арешту Навального.

Також повідомлялося, що росіяни в ПАРЄ бойкотують дебати про отруєння Навального.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Крим дебати порушення прав Олексій Навальний ПАРЄ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністра
Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністраПолітика
Не кинула улюблених учнів і з титулом другої леді. Що ми знаємо про Джилл Байден
Не кинула улюблених учнів і з титулом другої леді. Що ми знаємо про Джилл БайденЗірково
Расизм, плагіат, сексуальні домагання. Що потрібно знати про Джо Байдена
Расизм, плагіат, сексуальні домагання. Що потрібно знати про Джо БайденаСША
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали Гарріс
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали ГаррісПолітика
"Це ганьба": Угорщина знову звернулася до ОБСЄ через УкраїнуПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти