Україна в ПАРЄ проведе дебати про порушення Росією прав людини в Криму

Київ вирішив нагадати Європі, що Крим – це Україна

Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Реклама

Про це повідомляє Укрінформ.

Генсек ПАРЄ Войцех Савицький представив проєкт порядку денного зимової пленарної сесії Асамблеї (25-29 січня) в Страсбурзі і заявив: "Українська делегація ініціювала дебати із загальних питань про порушення прав людини в Криму і Севастополі".

Формат дебатів із загальних питань не передбачає прийняття резолюції.

Під час зимової сесії ПАРЄ за терміновою процедурою також можуть (у разі остаточного схвалення) відбутися дебати і прийняття резолюцій про арешт і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального; про погіршення ситуації в Білорусі.

В тренді У Європарламенті вимагають заморозити Nord Stream 2: Одних закликів до Росії мало

Реклама

Окрім цього, російська делегація ініціювала розгляд питання про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні".

Зимова сесія ПАРЄ пройде в "гібридному" форматі. Делегати можуть фізично бути присутніми в Страсбурзі або взяти участь в роботі дистанційно.

Нагадаємо, українська делегація використовує всі можливі інструменти для оскарження повноважень Росії в ПАРЄ, в тому числі на підставі арешту Навального.

Також повідомлялося, що росіяни в ПАРЄ бойкотують дебати про отруєння Навального.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама