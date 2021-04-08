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Через загострення на Донбасі Зеленський відправився на передову

8 квітня, 11:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави стурбований відновленням бойових дій і загибеллю українських військових

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції українських військових, поспілкується з ними і буде проінформований про ситуацію на фронті, повідомляє пресслужба ОПУ.

Фото: president.gov.uaНазвание
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Глава держави відвідає позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного і стійкого припиненням вогню і де в результаті ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.

Володимир Зеленський зустрінеться з українським військовими, які несуть службу на передовій. Він поспілкується з бійцями, щоб підтримати їхній бойовий дух.

"Як верховний головнокомандувач я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи для Донбасу. Їдемо до місць загострення. R.I.P (нехай спочиває з миром) 23-річний солдат, якого застрелили минулої ночі. Україні потрібен мир, і вона зробить все для цього", – написав Зеленський в Twitter.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тільки за останні два тижні загинули 10 українських військових.

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Тим часом 7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ. Україна намагалася добитися припинення вогню на Донбасі, але підписати документ так і не вдалося – Росія знову пішла у відмову.

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Донбас Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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