Через загострення на Донбасі Зеленський відправився на передову

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції українських військових, поспілкується з ними і буде проінформований про ситуацію на фронті, повідомляє пресслужба ОПУ.
Глава держави відвідає позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного і стійкого припиненням вогню і де в результаті ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.
Володимир Зеленський зустрінеться з українським військовими, які несуть службу на передовій. Він поспілкується з бійцями, щоб підтримати їхній бойовий дух.
"Як верховний головнокомандувач я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи для Донбасу. Їдемо до місць загострення. R.I.P (нехай спочиває з миром) 23-річний солдат, якого застрелили минулої ночі. Україні потрібен мир, і вона зробить все для цього", – написав Зеленський в Twitter.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тільки за останні два тижні загинули 10 українських військових.
Тим часом 7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ. Україна намагалася добитися припинення вогню на Донбасі, але підписати документ так і не вдалося – Росія знову пішла у відмову.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк