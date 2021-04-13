Подоляк: ОАСК став символом того, яким точно не повинен бути суд

У суду була можливість відновити довіру суспільства, але замість цього – нові скандали

Офіс президента розраховує на швидкий розгляд Верховною Радою законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, оскільки ОАСК не скористався шансом очистити свою репутацію. Про це розповів у коментарі сайту "Сьогодні" радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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За його словами, у цього суду була можливість хоча б спробувати відновити довіру суспільства і перестати генерувати деструктив для держави.

"Але цього не було зроблено. ОАСК став символом того, яким точно не повинен бути суд в країні, де діє верховенство права. А вже після недавніх слідчих дій НАБУ, коли були затримані на гарячому особи, пов'язані з главою ОАСК, закінчення історії цього суду стало цілком ясним", – сказав Подоляк.

Радник глави ОПУ зазначив, що президент обіцяв повне оновлення державної системи і як її частини – судової системи.

"Саме це і відбувається, як би хто не пручався в судовій системі, як би не намагався маніпулювати своїм суспільним становищем і статусом. Очікуємо від депутатів розгляду цього законопроєкту, ініційованого президентом, в найкоротші терміни", – додав він.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру керівникові ОАСК Павлу Вовку, його заступникові Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, керівникові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам.

Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі. У Генпрокуратурі розкрили деталі слідства у справі ОАСК.

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