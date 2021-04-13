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Подоляк: ОАСК стал символом того, каким точно не должен быть суд

13 апреля, 16:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У суда была возможность восстановить доверие общества, но вместо этого – новые скандалы

Офис президента рассчитывает на быстрое рассмотрение Верховной Радой законопроекта о ликвидации Окружного административного суда Киева, поскольку ОАСК не воспользовался шансом очистить свою репутацию. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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По его словам, у этого суда была возможность хотя бы попробовать восстановить доверие общества и перестать генерировать деструктив для государства.

"Но этого не было сделано. ОАСК стал символом того, каким точно не должен быть суд в стране, где действует верховенство права. А уж после недавних следственных действий НАБУ, когда были задержаны на горячем лица, связанные с главой ОАСК, окончание истории этого суда стало вполне ясным", – сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что президент обещал полное обновление государственной системы и как ее части – судебной системы.

"Именно это и происходит, как бы кто ни сопротивлялся в судебной системе, как бы ни пытался манипулировать своим общественным положением и статусом. Ожидаем от депутатов рассмотрения этого законопроекта, инициированного президентом, в кратчайшие сроки", – добавил он.

Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В Генпрокуратуре раскрыли детали следствия по делу ОАСК.

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окружной админсуд Михаил Подоляк ОАСК

Источник: Сегодня

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