Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Голова ОАСК під підозрою, а у його брата знаходять сейфи з мільйонами доларів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), оскільки вважає, що цей судовий орган скомпрометований. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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За його словами, у ОАСК було достатньо часу, щоб одуматися і відновити довіру суспільства, але замість цього – чергові скандали, корупція і численні сумнівні рішення.

"Довіра до Окружного адміністративного суду Києва втрачена. Сьогодні я вношу до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру керівникові ОАСК Павлу Вовку, його заступникові Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, керівникові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам.

Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі. У Генпрокуратурі розкрили деталі слідства у справі ОАСК.

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