Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), оскільки вважає, що цей судовий орган скомпрометований. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
За його словами, у ОАСК було достатньо часу, щоб одуматися і відновити довіру суспільства, але замість цього – чергові скандали, корупція і численні сумнівні рішення.
"Довіра до Окружного адміністративного суду Києва втрачена. Сьогодні я вношу до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру керівникові ОАСК Павлу Вовку, його заступникові Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, керівникові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам.
Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі. У Генпрокуратурі розкрили деталі слідства у справі ОАСК.
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