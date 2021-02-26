По ПриватБанку було відкрито 30 тисяч проваджень – Венедіктова

По ПриватБанку було відкрито 30 тисяч виробництв. 20 тисяч з них – вже закриті.

Реклама

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.

"У нас проваджень по ПриватБанку достатньо – близько 30 тисяч, 20 тисяч вже закрито. 700 проваджень, якими ми зараз займаємося, це по малозначимим службовим злочинам", – сказала Венедіктова.

Генпрокурор також розповіла, чому підписала підозру у справі проти топменеджерів ПриватБанку.

"Я прокурор в цій групі, відчувала, що потрібно підписувати саме в понеділок зранку. Слідство в нас ведеться з 2017 року. В ЄРДР це кримінальне впровадження було внесено 6 березня 2017 року. Скоро ми святкуватимемо чотири роки кримінальному впровадженню", – зазначила Венедіктова.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама