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По ПриватБанку було відкрито 30 тисяч проваджень – Венедіктова

26 лютого, 21:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

По ПриватБанку було відкрито 30 тисяч виробництв. 20 тисяч з них – вже закриті.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.

"У нас проваджень по ПриватБанку достатньо – близько 30 тисяч, 20 тисяч вже закрито. 700 проваджень, якими ми зараз займаємося, це по малозначимим службовим злочинам", – сказала Венедіктова.

Генпрокурор також розповіла, чому підписала підозру у справі проти топменеджерів ПриватБанку.

"Я прокурор в цій групі, відчувала, що потрібно підписувати саме в понеділок зранку. Слідство в нас ведеться з 2017 року. В ЄРДР це кримінальне впровадження було внесено 6 березня 2017 року. Скоро ми святкуватимемо чотири роки кримінальному впровадженню", – зазначила Венедіктова.

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