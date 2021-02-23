Справа ПриватБанку: прокуратура повідомила про підозру Дубілету

Правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку у справі про розкрадання 136 млн грн.

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Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в своєму Facebook.

Йдеться про колишнього першого заступника голови правління банку (Володимир Яценко), ексголову правління банку (Олександр Дубілет) і начальницю департаменту фінансового менеджменту.

"22 лютого мною погоджено повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ "ПриватБанк" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", – написала Венедіктова.

Зазначається, що підозрювані незаконно нараховували і виплачували додаткові винагороди – індексовану комісію в зв'язку зі зростанням курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи за наявними депозитними договорами. При цьому виплата такої комісії, згідно з документами, не передбачалася.

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"Для прикриття розтрати грошових коштів троє колишніх високопоставлених осіб вирішили надати цим банківським операціям законного вигляду, посилаючись на нібито заздалегідь прийняте і узгоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене "заднім числом", і рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито прийняте рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії за депозитами на користь пов'язаної з банком юридичної особи... Отже, підозрювані завдали збитки у сумі 136 млн грн", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку, вилетівши з Дніпра. Однак лайнер здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де колишньому топменеджеру було оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Що відомо про експосадовця ПриватБанку – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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