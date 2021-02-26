По ПриватБанку было открыто 30 000 производств – Венедиктова

По ПриватБанку было открыто 30 000 производств. 20 тысяч из них – уже закрыты.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"У нас производств по ПриватБанку достаточно – около 30 000, 20 000 уже закрыто. 700 производств, которыми мы в данный момент занимаемся, это по малозначимым служебным преступлениям", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор также рассказала, почему подписала подозрение по делу против топменеджеров ПриватБанка.

"Я прокурор в этой группе, чувствовала, что нужно подписывать именно в понедельник утром. Следствие у нас ведется с 2017 года. В ЕРДР это уголовное производство было внесено 6 марта 2017 года. Скоро мы будем праздновать четыре года уголовному производству", – отметила Венедиктова.

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