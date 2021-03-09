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Перший депутат Ради вакцинувався від COVID-19 (фото)

9 березня, 16:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Політик зробив собі щеплення в стилі Зеленського – засвітив голий торс

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко скористався програмою вакцинації залишковими препаратами і зробив собі щеплення від COVID-19.

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Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, щеплення йому зробили препаратом Covishield в Одесі.

"Хочу відразу пояснити: у флаконі 10 доз, після відкриття вони псуються через 6 годин. Тому за спеціальною програмою залишками вакцинують громадських діячів для популяризації вакцинації", – написав Гончаренко.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня повинні були вийти на 10 тисяч щеплень на добу, але поки в середньому близько 3 тис.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що тільки вакцинація зупинить зростання захворюваності на COVID-19. Він провів нараду з міністрами для прийняття термінових заходів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина Олексій Гончаренко

Джерело: Сьогодні

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