Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19

В Офісі президента придумали план, як прискорити вакцинацію в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що з ростом захворюваності на COVID-19 в Україні найкраще впорається вакцинація, а не локдаун.

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Про це він сказав на нараді на Банковій, передає ОПУ.

Він наполягає на збільшенні темпів вакцинації і запропонував залучити для цього мобільні бригади і ресурси не тільки МОЗ, а й інших відомств.

"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", – заявив Зеленський.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що його відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня повинні були вийти на 10 тисяч щеплень на добу, але поки в середньому близько 3 тис.

Як повідомляли новини "Сьогодні", мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з COVID-19. За його словам, всі лікарні переповнені.

Відео: Сьогодні

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