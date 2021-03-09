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Первый депутат Рады вакцинировался от COVID-19 (фото)

9 марта, 16:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик сделал себе прививку в стиле Зеленского – засветил голый торс

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко воспользовался программой вакцинации остаточными препаратами и сделал себе прививку от COVID-19.

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Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, прививку ему сделали препаратом Covishield в Одессе.

"Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации", – написал Гончаренко.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов тоже раскритиковал темпы вакцинации. Он отмечал, что к концу прошлой недели должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки, но пока в среднем около 3 тыс.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что только вакцинация остановит рост заболеваемости COVID-19. Он провел совещание с министрами для принятия срочных мер.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Алексей Гончаренко

Источник: Сегодня

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