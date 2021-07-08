Перестановки в Івано-Франківській ОДА: Зеленський призначив нового голову

Андрій Бойчук не впорався з обов'язками голови Івано-Франківщини – його місце передали його заступниці

Володимир Зеленський прийняв нову керівницю Івано-Франківської області на Банковій / Фото: Офис Президента Украины

Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук стала головою ОДА.

Відповідний указ вже підписав президент Володимир Зеленський, повідомили в його пресслужбі.

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Перед цим 8 липня глава держави зняв Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківщини, якою він керував трохи понад півроку.

Цього самого дня Зеленський зустрівся з Онищук та вручив їй службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

"Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини", – зазначив президент.

Пріоритетами Онищук мають стати розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Хто така Світлана Онищук?

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Згідно з даними ОПУ, нова очільниця ОДА народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області.

2002 року вона закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за спеціальністю "бухгалтерський облік", а через три роки – оволоділа спеціальністю "правознавство" в Прикарпатському національному університеті ім. Стефаника. Володіє ступенем доктора наук з державного управління.

Крім того, Онищук служила в органах внутрішніх справ в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ.

З 2012 року вона працювала в Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах, а у вересні 2019-го призначена заступницею голови Івано-Франківської ОДА.

Нагадаємо, що в травні Зеленський також змінив голову Кіровоградської області, призначивши Марію Чорну замість Андрія Назаренка.

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