Перестановки в Ивано-Франковской ОГА: Зеленский назначил нового главу

Андрей Бойчук не справился с обязанностями главы Ивано-Франковской области – его место передали его заместительнице

Владимир Зеленский принял новую руководительницу Ивано-Франковской области на Банковой / Фото: Офис Президента Украины

Заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук стала главой ОГА.

Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе.

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Перед этим 8 июля глава государства снял Андрея Бойчука с должности главы ОГА Ивано-Франковской области, которой он руководил чуть больше полугода.

В этот же день Зеленский встретился с Онищук и вручил ей служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", – отметил президент.

Предполагается, что приоритетами Онищук станут развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Кто такая Светлана Онищук?

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Согласно данным ОПУ, новая глава ОГА родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области.

В 2002 году она окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по специальности "бухгалтерский учет", а через три года – освоила специальность "правоведение" в Прикарпатском национальном университете им. Стефаника. Владеет степенью доктора наук по государственному управлению.

Кроме того, Онищук служила в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел.

С 2012 года она работала в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях, а в сентябре 2019-го назначена заместителем главы Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, что в мае Зеленский также сменил главу Кировоградской области, назначив Марию Черную вместо Андрея Назаренко.

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