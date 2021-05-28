Зеленський призначав нового голову Кіровоградської області: що про неї відомо

Чиновниця приїхала до Києва і зустрілася з президентом на Банковій. Зеленський дав їй настанови

/ Фото: president.gov.ua

Після звільнення у квітні голови Кіровоградської області сьогодні президент Володимир Зеленський призначив новим керівником обласної держадміністрації Марію Чорну, підписавши відповідний указ.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Зеленський сьогодні прийняв на Банковій нову керівницю Кіровоградської області і вручив службове посвідчення. Він переконаний, що досвід роботи в ОДА і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал області.

Що відомо про Марію Чорну

Народилася в 1974 році в Кіровоградській області.

У 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література).

У 2015 році закінчила Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах в Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області.

У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.

З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Відзначимо, не обійшлося без скандалів з призначенням нового керівника області. СБУ викрила групу осіб, які посаду голови Кіровоградської ОДА продавали за мільйони доларів.

Відео: Сьогодні