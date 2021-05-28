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Зеленський призначав нового голову Кіровоградської області: що про неї відомо

28 травня, 21:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновниця приїхала до Києва і зустрілася з президентом на Банковій. Зеленський дав їй настанови

/ Фото: president.gov.ua

Після звільнення у квітні голови Кіровоградської області сьогодні президент Володимир Зеленський призначив новим керівником обласної держадміністрації Марію Чорну, підписавши відповідний указ.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Зеленський сьогодні прийняв на Банковій нову керівницю Кіровоградської області і вручив службове посвідчення. Він переконаний, що досвід роботи в ОДА і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал області.

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Що відомо про Марію Чорну

  • Народилася в 1974 році в Кіровоградській області.
  • У 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література).
  • У 2015 році закінчила Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).
  • З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах в Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області.
  • У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.
  • З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Відзначимо, не обійшлося без скандалів з призначенням нового керівника області. СБУ викрила групу осіб, які посаду голови Кіровоградської ОДА продавали за мільйони доларів.

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