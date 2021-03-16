Переговори по Донбасу зірвала терористка: що сталося на ТКГ

Політична підгрупа у Тристоронній контактній групі вимушено оголосила перерву в засіданні на прохання української сторони через участь в переговорах Майї Пирогової як "експерта" з боку бойовиків. Про це повідомив у Facebook представник ОРДО Сергій Гармаш.
За його словами, група з політичних питань пропрацювала всього годину і модератор від ОБСЄ посол Морель оголосив перерву на прохання української сторони.
"Ніякого демаршу, просто Україна, у повній відповідності з Мінськими угодами, попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену запрошеними з Донецька російською стороною "експертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена у розшук. Такі "учасники" делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу. Оскільки посол Морель, заявив, що це не в його компетенції, то ми попросили перерву, поки це питання не врегулює ТКГ", – написав Гармаш.
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Він зазначив, що Морель обґрунтовує участь в переговорах людей, які не представляють в підгрупах жодного з членів ТКГ, "усталеною практикою".
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно глава Офісу президента Андрій Єрмак розповідав, як Росія блокує роботу ТКГ. За його словами, РФ усіма методами намагається змусити Україну розмовляти з терористами.
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що у переговорах щодо Донбасу абсурд Росії вийшов на топ-рівень.
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