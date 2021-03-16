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Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на ТКГ

16 марта, 16:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На заседании политической подгруппы оказалась непонятная участница

Политическая подгруппа в Трехсторонней контактной группе вынужденно объявила перерыв в заседании по просьбе украинской стороны из-за участия в переговорах Майи Пироговой в качестве "эксперта" со стороны боевиков. Об этом сообщил в Facebook представитель ОРДО Сергей Гармаш.

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По его словам, группа по политическим вопросам проработала всего час и модератор от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны.

"Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка российской стороной "эксперта" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла. Поскольку посол Морель, заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ", – написал Гармаш.

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Он отметил, что Морель обосновывает участие в переговорах людей, которые не представляют в подгруппах ни одного из членов ТКГ, "устоявшейся практикой".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, как Россия блокирует работу ТКГ. По его словам, РФ всеми методами пытается заставить Украину разговаривать с террористами.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в переговорах по Донбассу абсурд России вышел на топ-уровень.

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переговоры Донбасс террористы ТКГ Сергей Гармаш

Источник: Сегодня

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