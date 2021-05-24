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Від Вірастюка знову вислизає перемога – Верховний Суд скасував рішення ЦВК

24 травня, 10:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Суперники Вірастюка вважають, що Центрвиборчком незаконно оголосив кандидата від Слуги народу переможцем в окрузі

Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Верховний Суд України скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким визнавалася перемога Василя Вірастюка на довиборах до Верховної Ради у 87-му окрузі (Івано-Франківська область).

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Про це сказав адвокат Анатолій Попов, коментар якого опублікований на сторінці іншого кандидата на 87-му окрузі – Олександра Шевченка – у Facebook.

Він вважає, що Центрвиборчком незаконно оголосив кандидата від "Слуги народу" переможцем в окрузі.

"Скасовано протокол ЦВК, яким встановлено результати голосування на проміжних виборах у виборчому окрузі №87. Скасовано пункт один і пункт два постанови ЦВК, в яких вона визнала недійсним голосування на виборчих дільницях, на яких були втрачені голоси. Сподіваємося, що Велика палата (ВСУ) проявить свою принциповість і встановить законне рішення з урахуванням верховенства права з метою захисту прав виборців", – сказав Попов.

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Від Вірастюка знову вислизає перемога – Верховний Суд скасував рішення ЦВК
Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
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Адвокат пояснив, що ЦВК, швидше за все, подасть апеляцію на це рішення Верховного Суду.

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Нагадаємо, 1 травня Велика палата Верховного Суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87 в Івано-Франківській області. Таке рішення було мотивоване серед іншого тим, що під час встановлення результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, які були допущені і на які посилалися учасники виборчого процесу.

Проте 19 травня ЦВК таки визнала Вірастюка переможцем у 87-му окрузі.

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