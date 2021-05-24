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От Вирастюка снова ускользает победа – Верховный суд отменил решение ЦИК

24 мая, 10:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Соперники Вирастюка считают, что Центризбирком незаконно объявил кандидата от "Слуги народа" победителем в округе

Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Верховный суд Украины отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым признавалась победа Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе (Ивано-Франковская область).

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Об этом сказал адвокат Анатолий Попов, комментарий которого опубликован на странице другого кандидата на 87-м округе – Александра Шевченко – в Facebook.

Он считает, что Центризбирком незаконно объявил кандидата от "Слуги народа" победителем в округе.

"Отменены протокол ЦИК, которым установлен результаты голосования на промежуточных выборах в избирательном округе № 87. Отменены пункт один и пункт два постановления ЦИК, в которых она признала недействительным голосование на избирательных участках, на которых были потеряны голоса. Надеемся, что Большая палата (ВСУ) проявит свою принципиальность и установит законное решение с учетом верховенства права в целях защиты прав избирателей", – сказал Попов.

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От Вирастюка снова ускользает победа – Верховный суд отменил решение ЦИК
Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
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Адвокат объяснил, что ЦИК, скорее всего, подаст апелляцию на это решение Верховного суда.

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Напомним, 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области. Такое решение было мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Однако 19 мая ЦИК таки признала Вирастюка победителем в 87-м округе.

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