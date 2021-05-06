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"Вони тут? Вони всюди". Зеленський потролив журналістку через російський переклад (відео)

6 травня, 15:24

Віталій Семченко Віталій Семченко

Глава держави під час спілкування з журналістами сказав, що представниця BBC його не чує. На це вона відповіла, що має хороший російський переклад

Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пожартував над російським перекладачем.

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Глава держави під час спілкування з журналістами сказав, що представниця BBC його не чує. На це вона відповіла, що має хороший російський переклад.

"Ви не чуєте? Russian translator? They here? They everywhere. (Якщо ви чуєте російський переклад, то вони тут, вони всюди)", – зазначив президент і продовжив відповідати на запитання.

Відео: Україна 24

У ніч на 6 травня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до України. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі, перед приїздом Блінкена в Києві повністю перекрили Михайлівську площу.

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Всі подробиці візиту американського держсекретаря до України – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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