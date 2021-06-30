Він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Кулеба розвіяв фейки Путіна

Глава МЗС заявив, що росіяни та українці не корінні народи, а національні меншини

Фото: колаж "Сегодня"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на недавні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо того, що українці та росіяни корінні народи.

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Про це він написав у Twitter.

"Українці та росіяни – два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію", - заявив він.

Кулеба написав, що корінні народи України – це кримські татари, кримчаки, караїми, а ось росіяни – національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими.

"Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій", - написав Кулеба.

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Також Кулеба відреагував на слова Путіна, що президент України Володимир Зеленський віддав Україну під повне зовнішнє управління.

"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих", – заявив глава МЗС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Держдума РФ прийняла заяву, в якій називає сам факт законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами. Що на цю істерику відповіли у Зеленського.