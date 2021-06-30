Русский
$ 27,18
32,3
  1. Влада

Він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Кулеба розвіяв фейки Путіна

30 червня 2021 15:40

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Глава МЗС заявив, що росіяни та українці не корінні народи, а національні меншини

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на недавні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо того, що українці та росіяни корінні народи.

Реклама

Про це він написав у Twitter.

"Українці та росіяни – два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію", - заявив він.

Кулеба написав, що корінні народи України – це кримські татари, кримчаки, караїми, а ось росіяни – національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими.

"Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій", - написав Кулеба.

Не пропусти!
На Бесєдіна чекає півроку лікарень! Висновок лікарів по страшної травми гравця збірної
Артем Бесєдін залишає поле в супроводі лікарів
Реклама

Також Кулеба відреагував на слова Путіна, що президент України Володимир Зеленський віддав Україну під повне зовнішнє управління.

"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих", – заявив глава МЗС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Держдума РФ прийняла заяву, в якій називає сам факт законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами. Що на цю істерику відповіли у Зеленського.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В їдальні Ради побилися
В їдальні Ради побилися "слуги народу" – Тищенко зчепився з Куницьким (оновлено)Влада
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)Влада
"Н*хер ти телефон кидаєш, дебіл?": відео бійки Тищенка та КуницькогоВлада
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причину
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причинуРосія
Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
Пенсії для чорнобильців підвищать: Рада схвалила закон
Пенсії для чорнобильців підвищать: Рада схвалила законВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти