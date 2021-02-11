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  1. Політика

Олег Ляшко: Російська електрика вбиває

11 лютого, 12:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російська електрика вбиває українську незалежність, економіку і робочі місця, вважає політик

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко здивований, що уряд заборонив купувати російську вакцину від COVID-19, але не забороняє імпорт електроенергії з країни-агресора.

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Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що російська та білоруська електрика вбиває українську незалежність, економіку і робочі місця українців.

"Російська електрика вбиває. Подвійні стандарти: уряд заборонив купівлю російської вакцини, але продовжує купувати російську/білоруську електрику", – написав Ляшко.

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Політик підкреслив, що, купуючи електроенергію у Росії, ми мимоволі фінансуємо армію країни-агресора, яка вбиває українців.

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"Російська/ білоруська електрика має бути заборонена негайно", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії. Дві компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 року.

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Росія електроенергія електрика Олег Ляшко

Джерело: Сьогодні

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