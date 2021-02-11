Олег Ляшко: Российское электричество убивает

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко удивлен, что правительство запретило покупать российскую вакцину от COVID-19, но не запрещает импорт электроэнергии из страны-агрессора.

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Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что российское и белорусское электричество убивает украинскую независимость, экономику и рабочие места украинцев.

"Российское электричество убивает. Двойные стандарты: правительство запретило покупку российской вакцины, но продолжает покупать русское/белорусское электричество", – написал Ляшко.

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Политик подчеркнул, что, покупая электроэнергию у России, мы невольно финансируем армию страны-агрессора, которая убивает украинцев.

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"Российское/белорусское электричество должно быть запрещена немедленно", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России. Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.

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