Олег Ляшко: Российское электричество убивает

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко удивлен, что правительство запретило покупать российскую вакцину от COVID-19, но не запрещает импорт электроэнергии из страны-агрессора.
Об этом он написал в Facebook.
Он отметил, что российское и белорусское электричество убивает украинскую независимость, экономику и рабочие места украинцев.
"Российское электричество убивает. Двойные стандарты: правительство запретило покупку российской вакцины, но продолжает покупать русское/белорусское электричество", – написал Ляшко.
Политик подчеркнул, что, покупая электроэнергию у России, мы невольно финансируем армию страны-агрессора, которая убивает украинцев.
"Российское/белорусское электричество должно быть запрещена немедленно", – добавил он.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России. Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
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