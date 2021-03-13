"Очищаємо команду від засланих козачків" – Зеленський зробив гучну заяву про "слуг народу"

Партія "Слуга народу" поступово очищається від випадкових людей і "засланих козачків".

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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час з'їзду політсили.

"Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків, як кажуть, і від випадкових людей. Є і такі ... Неважливо, хто проти нас, важливо за кого ми. Партія – повинна бути джерелом ініціатив, ідей" , – підкреслив він.

Глава держави попросив покинути зал і ряди партії тих, хто "досі не зрозумів різниці між думкою народу і своїм Фейсбук-міхуром, або шумом деяких журналістів і анонімних Telegram-каналів про" все пропало ".

Також президент закликав нардепів від "Слуги народу" зосередитися на важливих законах, а не на дрібницях, які імітують бурхливу діяльність.

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"Ми ніколи не зробимо нашу Україну єдиною, якщо самі не будемо згуртованими. На мою думку, у вас можуть бути дискусії щодо деталей. Але коли мова йде про принципові речі, на табло завжди має бути мінімум 226 наших голосів, голосів" Слуги народу " . І вам повинно бути байдуже, як голосують інші партії " , – резюмував Зеленський.

Відзначимо, що на з'їзд прийшов виключений з фракції (але не з партії) депутат Олександр Дубинський.

Як повідомлялося раніше, нардеп Дубинський створив у Верховній Раді міжфракційне об'єднання "Дубина – Слуга українського народу".

Також ми писали, що в "Слугу народу" запускають рух "Зе! Жінки" для впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.

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