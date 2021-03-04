Дубінський у Раді створив об'єднання "Дубина – Слуга українського народу"

Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський створив у Верховній Раді міжфракційне об'єднання "Дубина – Слуга українського народу".
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Дубінський створив в Раді МФО "Дубина – Слуга українського народу". Краще б зробив об'єднання ДуБеня", – написав він.
До складу об'єднання увійшли нинішні "слуги народу" і двоє "вигнанців":
- Олександр Дубінський (колишній "слуга народу");
- Олексій Мовчан ("Слуга народу");
- Сергій Швець ("Слуга народу");
- Антон Поляков (колишній "слуга", тепер у партії "За майбутнє");
- Анастасія Ляшенко ("Слуга народу");
- Андрій Боблях ("Слуга народу");
- Дмитро Чорний ("Слуга народу").
"Одне питання – а чому об'єднання міжфракційне?" – зазначив Гончаренко, натякаючи, що в МФО увійшли нинішні або колишні "слуги".
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області, внаслідок якого двоє людей опинилися в лікарні.
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