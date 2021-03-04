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Дубінський у Раді створив об'єднання "Дубина – Слуга українського народу"

4 березня, 14:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У нове міжфракційне об'єднання увійшли сім колишніх і нинішніх "слуг народу"

Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський створив у Верховній Раді міжфракційне об'єднання "Дубина – Слуга українського народу".

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Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Дубінський створив в Раді МФО "Дубина – Слуга українського народу". Краще б зробив об'єднання ДуБеня", – написав він.

До складу об'єднання увійшли нинішні "слуги народу" і двоє "вигнанців":

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  • Олександр Дубінський (колишній "слуга народу");
  • Олексій Мовчан ("Слуга народу");
  • Сергій Швець ("Слуга народу");
  • Антон Поляков (колишній "слуга", тепер у партії "За майбутнє");
  • Анастасія Ляшенко ("Слуга народу");
  • Андрій Боблях ("Слуга народу");
  • Дмитро Чорний ("Слуга народу").

"Одне питання – а чому об'єднання міжфракційне?" – зазначив Гончаренко, натякаючи, що в МФО увійшли нинішні або колишні "слуги".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області, внаслідок якого двоє людей опинилися в лікарні.

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Верховна Рада слуга народа Александр Дубинский

Джерело: Сьогодні

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