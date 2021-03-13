"Очищаем команду от засланных казачков"– Зеленский сделал громкое заявление о "Слугах народа"

Партия "Слуга народа" постепенно очищается от случайных людей и "засланных казачков".

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время съезда политсилы.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие...Неважно, кто против нас, важно за кого мы. Партия — должна быть источником инициатив, идей", – подчеркнул он.

Глава государства попросил покинуть зал и ряды партии тех, кто "до сих пор не понял разницы между мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало".

Также президент призвал нардепов от "Слуги народа" сосредоточиться на важных законах, а не на мелочах, которые имитируют бурную деятельность.

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"Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей. Но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". И вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии", – резюмировал Зеленский.

Отметим, что на съезд пришел исключенный из фракции (но не из партии) депутат Александр Дубинский.

Как сообщалось ранее, нардеп Дубинский создал в Верховной Раде межфракционное объединение "Дубина – Слуга украинского народа".

Также мы писали, что в "Слуге народа" запускают движение "Зе! Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.

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