Потрібно будувати відносини з Байденом: Яценюк дав поради Зеленському

Президент Володимир Зеленський повинен побудувати відносини з новою американською адміністрацією і персонально з главою держави Джо Байденом. Візит в США повинен бути дуже добре підготовлений.

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Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що українська влада повинна чітко розуміти, хто саме буде вести переговори з новою американською адміністрацією, незважаючи на те, що шлях побудови цих відносин досить складний.

"Коли я був прем’єр-міністром, в мене була можливість підняти трубку і додзвонитися до віце-президента Сполучених Штатів і членів американського уряду. Зараз треба усвідомити, що президент Зеленський повинен побудувати стосунки з новою американською адміністрацією і персонально з президентом Байденом", – сказав Яценюк.

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За його словами, перш за все необхідно визначити, які конкретні кроки України буде робити для того, щоб держава стала успішною.

"Чи йдемо ми в Європейський Союз та НАТО? Чи робимо ринкові, а чи "базарні" реформи? Чи робимо стратегічні кроки, а не спроби сподобатися українцям тільки сьогодні? Чи чітко боремося проти російської військової агресії? (У відносинах з Білим домом) треба знати, чому та з чим туди їхати і основне – з чим ти звідти повернешся", – говорить політик.

Лідер "Народного фронту" наголосив на необхідності продемонструвати прагнення держави в таких важливих напрямках:

розвиток української армії (в цьому важливо сприяння США);

сприяння США в отриманні Україною Плану дій щодо членства в НАТО;

продовження санкцій проти РФ;

співробітництво в енергетичній сфері.

Як повідомляли новини "Сьогодні", посол України в США Володимир Єльченко розповідав, що Україна готує зустріч Байдена і Зеленського, але спочатку політики повинні поспілкуватися по телефону.

Відео: Сьогодні

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