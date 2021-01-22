Потрібно будувати відносини з Байденом: Яценюк дав поради Зеленському

Президент Володимир Зеленський повинен побудувати відносини з новою американською адміністрацією і персонально з главою держави Джо Байденом. Візит в США повинен бути дуже добре підготовлений.
Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народного фронту" Арсеній Яценюк.
Він підкреслив, що українська влада повинна чітко розуміти, хто саме буде вести переговори з новою американською адміністрацією, незважаючи на те, що шлях побудови цих відносин досить складний.
"Коли я був прем’єр-міністром, в мене була можливість підняти трубку і додзвонитися до віце-президента Сполучених Штатів і членів американського уряду. Зараз треба усвідомити, що президент Зеленський повинен побудувати стосунки з новою американською адміністрацією і персонально з президентом Байденом", – сказав Яценюк.
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За його словами, перш за все необхідно визначити, які конкретні кроки України буде робити для того, щоб держава стала успішною.
"Чи йдемо ми в Європейський Союз та НАТО? Чи робимо ринкові, а чи "базарні" реформи? Чи робимо стратегічні кроки, а не спроби сподобатися українцям тільки сьогодні? Чи чітко боремося проти російської військової агресії? (У відносинах з Білим домом) треба знати, чому та з чим туди їхати і основне – з чим ти звідти повернешся", – говорить політик.
Лідер "Народного фронту" наголосив на необхідності продемонструвати прагнення держави в таких важливих напрямках:
- розвиток української армії (в цьому важливо сприяння США);
- сприяння США в отриманні Україною Плану дій щодо членства в НАТО;
- продовження санкцій проти РФ;
- співробітництво в енергетичній сфері.
Як повідомляли новини "Сьогодні", посол України в США Володимир Єльченко розповідав, що Україна готує зустріч Байдена і Зеленського, але спочатку політики повинні поспілкуватися по телефону.
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