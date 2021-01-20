Зеленський запросив Джо Байдена до України

Президент упевнений, що нова адміністрація зможе зміцнити відносини Києва та Вашингтона

Президент Володимир Зеленський зізнався, що теж дивився церемонію інавгурації 46-го президента США Джо Байдена і запросив його відвідати Україну з візитом.

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Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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"Буду радий запросити Джо Байдена до славнозвісного Києва. Упевнений, що відносини України і США посиляться", – написав він, прикріпивши фото з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

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Нагадаємо, що 20 січня перед Капітолієм у Вашингтоні відбулася інавгурація нового американського президента, а також першого темношкірого віцепрезидента Камалли Гарріс, яка стала також першою жінкою на цій посаді.

Відео: Сьогодні

Виступаючи перед присутніми, 84-річний демократ Джо Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.

На церемонії були присутні багато високопоставлених гостей, включно із експрезидентами США Бараком Обамою, Біллом Клінтоном і Джорджем Бушем-молодшим з дружинами.

А от попередник Байдена, Дональд Трамп, незадовго до цього залишив Вашингтон і відправився до своєї резиденції у Флориді. Найвисокопоставленішим представником попередньої адміністрації став віцепрезидент Майк Пенс.

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