Зеленський запросив Джо Байдена до України

Президент Володимир Зеленський зізнався, що теж дивився церемонію інавгурації 46-го президента США Джо Байдена і запросив його відвідати Україну з візитом.
Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.
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"Буду радий запросити Джо Байдена до славнозвісного Києва. Упевнений, що відносини України і США посиляться", – написав він, прикріпивши фото з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Нагадаємо, що 20 січня перед Капітолієм у Вашингтоні відбулася інавгурація нового американського президента, а також першого темношкірого віцепрезидента Камалли Гарріс, яка стала також першою жінкою на цій посаді.
Виступаючи перед присутніми, 84-річний демократ Джо Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.
На церемонії були присутні багато високопоставлених гостей, включно із експрезидентами США Бараком Обамою, Біллом Клінтоном і Джорджем Бушем-молодшим з дружинами.
А от попередник Байдена, Дональд Трамп, незадовго до цього залишив Вашингтон і відправився до своєї резиденції у Флориді. Найвисокопоставленішим представником попередньої адміністрації став віцепрезидент Майк Пенс.
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