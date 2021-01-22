Нужно выстроить отношения с Байденом: Яценюк дал советы Зеленскому

Президент Владимир Зеленский должен построить отношения с новой американской администрацией и персонально с главой государства Джо Байденом. Визит в США должен быть очень хорошо подготовлен.
Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народного фронта" Арсений Яценюк.
Он подчеркнул, что украинская власть должна четко понимать, кто именно будет вести переговоры с новой американской администрацией, несмотря на то, что пусть построения этих отношений достаточно сложный.
"Когда я был премьер-министром, у меня была возможность поднять трубку и дозвониться до вице-президента Соединенных Штатов и членов американского правительства. Сейчас надо осознать, что президент Зеленский должен построить отношения с новой американской администрацией и персонально с президентом Байденом", – сказал Яценюк.
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По его словам, прежде всего необходимо определить, какие конкретные шаги Украина будет делать для того, чтобы государство стало успешным
"Идем ли мы в Европейский Союз и НАТО? Делаем ли рыночные, или "базарные" реформы? Делаем ли стратегические шаги, а не попытки понравиться украинцам только сегодня? Четко ли боремся против российской военной агрессии? (В отношениях с Белым домом) надо знать, почему и с чем туда ехать и главное – с чем ты оттуда вернешься", – говорит политик.
Лидер "Народного фронта" отметил необходимость продемонстрировать стремление государства в таких важных направлениях:
- развитие украинской армии (в этом важно содействие США);
- содействие США в получении Украиной Плана действий по членству в НАТО;
- продолжение санкций против РФ;
- сотрудничество в энергетической сфере.
Как сообщали новости "Сегодня", посол Украины в США Владимир Ельченко рассказывал, что Украина готовит встречу Байдена и Зеленского, но сначала политики должны пообщаться по телефону.
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