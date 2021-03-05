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Чи потрібне українцям подвійне громадянство: "Свобода слова Савіка Шустера"

5 березня, 16:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гості студії також обговорять ще одне важливе питання, про яке постійно нагадують Україні в ЄС

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії поговорять про корупцію в Україні і чи можна її позбутися.

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Що обговорять в сьогоднішній програмі:

  • Скільки недоотримує бюджет України через корупцію у держструктурах?
  • Скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни?
  • Наскільки реально перемогти корупцію в Україні?
  • Чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство?

Гостями студії стануть:

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  • Сергій Марченко, міністр фінансів;
  • Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства;
  • Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
  • Олексій Любченко, голова Державної податкової служби;
  • Павло Рябікін, голова Державної митної служби;
  • Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна;
  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";
  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
  • Ярослав Железняк, голова фракції "Голос";
  • Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
  • Данило Гетманцев, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України.
  • Оксана Згур'єва, голова ГО "Help Business".

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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корупція савік шустер подвійне громадянство Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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