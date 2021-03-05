Чи потрібне українцям подвійне громадянство: "Свобода слова Савіка Шустера"

Гості студії також обговорять ще одне важливе питання, про яке постійно нагадують Україні в ЄС

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії поговорять про корупцію в Україні і чи можна її позбутися.

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Що обговорять в сьогоднішній програмі:

Скільки недоотримує бюджет України через корупцію у держструктурах?

Скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни?

Наскільки реально перемогти корупцію в Україні?

Чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство?

Гостями студії стануть:

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Сергій Марченко , міністр фінансів;

, міністр фінансів; Роман Лещенко , міністр аграрної політики і продовольства;

, міністр аграрної політики і продовольства; Міхеіл Саакашвілі , голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013); Олексій Любченко , голова Державної податкової служби;

, голова Державної податкової служби; Павло Рябікін , голова Державної митної служби;

, голова Державної митної служби; Дмитро Сенниченко , голова Фонду державного майна;

, голова Фонду державного майна; Юлія Тимошенко , лідер партії "Батьківщина";

, лідер партії "Батьківщина"; Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя"; Ярослав Железняк , голова фракції "Голос";

, голова фракції "Голос"; Ігор Палиця , голова партії "За майбутнє";

, голова партії "За майбутнє"; Данило Гетманцев , народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики; Олексій Гончаренко , народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету ВРУ з питань бюджету;

, народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету ВРУ з питань бюджету; Віталій Кличко , мер Києва;

, мер Києва; Дмитро Олійник , голова Федерації роботодавців України.

, голова Федерації роботодавців України. Оксана Згур'єва, голова ГО "Help Business".

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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