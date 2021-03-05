Чи потрібне українцям подвійне громадянство: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії поговорять про корупцію в Україні і чи можна її позбутися.
Що обговорять в сьогоднішній програмі:
- Скільки недоотримує бюджет України через корупцію у держструктурах?
- Скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни?
- Наскільки реально перемогти корупцію в Україні?
- Чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство?
Гостями студії стануть:
- Сергій Марченко, міністр фінансів;
- Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства;
- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
- Олексій Любченко, голова Державної податкової служби;
- Павло Рябікін, голова Державної митної служби;
- Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна;
- Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
- Ярослав Железняк, голова фракції "Голос";
- Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
- Данило Гетманцев, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету ВРУ з питань бюджету;
- Віталій Кличко, мер Києва;
- Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України.
- Оксана Згур'єва, голова ГО "Help Business".
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
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