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  1. Новости политики

Нужно ли украинцам двойное гражданство: "Свобода слова Савика Шустера"

5 марта, 16:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости студии также обсудят еще один важный вопрос, о котором постоянно напоминают Украине в ЕС

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о коррупции в Украине и можно ли от нее избавиться.

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Что обсудят в сегодняшней программе:

  • Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?
  • Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?
  • Насколько реально победить коррупцию в Украине?
  • Нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство?

Гостями студии станут:

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  • Сергей Марченко, министр финансов;
  • Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия;
  • Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
  • Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы;
  • Павел Рябикин, председатель Государственной таможенной службы;
  • Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества;
  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос";
  • Игорь Палица, председатель партии "За будущее";
  • Данил Гетманцев, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета;
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины.
  • Оксана Згурьева, председатель ОО "Help Business".

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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коррупция савик шустер двойное гражданство Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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