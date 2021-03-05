Нужно ли украинцам двойное гражданство: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о коррупции в Украине и можно ли от нее избавиться.
Что обсудят в сегодняшней программе:
- Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?
- Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?
- Насколько реально победить коррупцию в Украине?
- Нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство?
Гостями студии станут:
- Сергей Марченко, министр финансов;
- Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия;
- Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
- Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы;
- Павел Рябикин, председатель Государственной таможенной службы;
- Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества;
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос";
- Игорь Палица, председатель партии "За будущее";
- Данил Гетманцев, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета;
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины.
- Оксана Згурьева, председатель ОО "Help Business".
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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