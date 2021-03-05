Нужно ли украинцам двойное гражданство: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии также обсудят еще один важный вопрос, о котором постоянно напоминают Украине в ЕС

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о коррупции в Украине и можно ли от нее избавиться.

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Что обсудят в сегодняшней программе:

Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?

Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?

Насколько реально победить коррупцию в Украине?

Нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство?

Гостями студии станут:

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Сергей Марченко , министр финансов;

, министр финансов; Роман Лещенко , министр аграрной политики и продовольствия;

, министр аграрной политики и продовольствия; Михеил Саакашвили , председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013); Алексей Любченко , председатель Государственной налоговой службы;

, председатель Государственной налоговой службы; Павел Рябикин , председатель Государственной таможенной службы;

, председатель Государственной таможенной службы; Дмитрий Сенниченко , председатель Фонда государственного имущества;

, председатель Фонда государственного имущества; Юлия Тимошенко , лидер партии "Батькивщина";

, лидер партии "Батькивщина"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Ярослав Железняк , председатель фракции "Голос";

, председатель фракции "Голос"; Игорь Палица , председатель партии "За будущее";

, председатель партии "За будущее"; Данил Гетманцев , народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Алексей Гончаренко , народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета;

, народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета; Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Дмитрий Олейник , председатель Федерации работодателей Украины.

, председатель Федерации работодателей Украины. Оксана Згурьева, председатель ОО "Help Business".

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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